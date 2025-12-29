Storia sport e solidarietà Si avvicina il trofeo Oltrarno

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze si appresta ad ospitare il Trofeo Oltrarno, un evento che unisce storia, sport e solidarietà. In programma, una giornata dedicata alla corsa e alla promozione di valori condivisi, in un contesto ricco di tradizioni. L’appuntamento, previsto per il 29 dicembre 2025, rappresenta un momento importante per la comunità locale, offrendo un’occasione di incontro e di partecipazione per atleti e appassionati.

Firenze, 29 dicembre 2025 –  Firenze si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi del calendario podistico toscano. Sabato 1° febbraio 2026 andrà in scena la 39ª edizione del Trofeo Oltrarno, una manifestazione che nel tempo ha saputo conquistare il cuore dei podisti, diventando molto più di una semplice gara: una vera festa di sport, partecipazione e solidarietà. Il cuore pulsante dell’evento sarà, come da tradizione, il Circolo Vie Nuove di viale Giannotti, punto di riferimento storico dell’Oltrarno fiorentino. Un luogo simbolo di socialità e impegno civile che, ancora una volta, aprirà le sue porte a centinaia di atleti pronti a vivere una giornata all’insegna della corsa e della condivisione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

storia sport e solidariet224 si avvicina il trofeo oltrarno

© Lanazione.it - Storia, sport e solidarietà. Si avvicina il trofeo Oltrarno

Leggi anche: Si avvicina il Trofeo Vanoni: più di 100 runner provano il percorso

Leggi anche: Si avvicina il Trofeo Vanoni: più di 100 runner provano il percorso

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.