Stop ai botti di fine anno | le ordinanze dei Comuni nel Brindisino
A partire da quest’anno, diversi Comuni del Brindisino hanno adottato ordinanze per limitare o vietare l’uso di botti durante i festeggiamenti di fine anno. La misura mira a garantire la sicurezza pubblica e ridurre i rischi legati ai fuochi d’artificio. Di seguito, si trovano le disposizioni adottate dai vari enti locali per un Capodanno più sicuro e responsabile.
Una stretta decisa sui festeggiamenti di fine anno arriva da alcuni Comuni della provincia di Brindisino. In particolare, le amministrazioni di Ostuni, Carovigno, Fasano e Mesagne hanno emesso ordinanze che vietano l'utilizzo di petardi, fuochi d'artificio e materiale pirotecnico durante le. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
