Gli stipendi nel settore sanitario mostrano differenze limitate tra Nord e Sud Italia. A parità di ruolo, le retribuzioni degli operatori sanitari risultano abbastanza simili, evidenziando una certa uniformità nel trattamento economico. Questa situazione riflette le politiche di confronto salariale e le condizioni di lavoro nel settore, contribuendo a un quadro più equilibrato tra le diverse aree del Paese.

A parità di ruolo, le buste paga de gli operatori della sanità non differiscono più di tanto tra Nord e Sud del Paese. È il dato principale che emerge dal Rapporto semestrale sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti (n. 12025), pubblicato oggi dall’Aran, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. Lo studio, previsto dal decreto legislativo 1652001, da quest’anno non si limita a monitorare l’andamento delle retribuzioni nel tempo, ma confronta in maniera puntale i livelli salariali effettivi e le differenze territoriali nella Sanità, con focus sul personale non dirigente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Stipendi in sanità, l’entità dei divari tra Nord e Sud

