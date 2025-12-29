Stardew Valley approda su Switch 2 con controlli mouse

Stardew Valley arriva su Switch 2 con controlli mouse, offrendo un'esperienza migliorata e più precisa. La nuova console di Nintendo integra questa funzionalità, consentendo ai giocatori di esplorare e gestire il loro mondo con maggiore comfort. Questa novità si inserisce in un contesto di aggiornamenti hardware che promuovono una fruizione più versatile e coinvolgente dei titoli indipendenti più apprezzati dell’ultimo decennio.

(Adnkronos) – La nuova iterazione hardware di Nintendo accoglie ufficialmente uno dei fenomeni indipendenti più rilevanti dell'ultimo decennio. Stardew Valley è ora disponibile sul Nintendo eShop al prezzo di 13,99 euro, garantendo al contempo un passaggio indolore per chi già possedeva il titolo sulla prima Switch. Grazie a un Upgrade Pack gratuito, la transizione generazionale .

Stardew Valley Nintendo Switch 2 Edition è ufficiale: tutte le novità annunciate - Stardew Valley arriva su Nintendo Switch 2 con multiplayer locale a 4 giocatori, GameShare e supporto mouse. icrewplay.com

Nintendo Switch 2 riceve la versione nativa di Stardew Valley come regalo natalizio 'shadow drop' - ConcernedApe mantiene la promessa del 2025 con una versione che include numerose aggiunte multiplayer gradite. gamereactor.it

