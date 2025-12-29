Stalking e richieste di soldi a un commerciante di Cassino 43enne arrestato
Un uomo di 43 anni, residente nei dintorni di Cassino, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari su ordine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cassino. L’operazione è scaturita da segnalazioni di comportamenti di stalking e richieste di denaro rivolte a un commerciante locale. L’attività investigativa ha consentito di accertare le condotte illecite, che hanno portato all’applicazione delle misure restrittive previste dalla legge.
Nei giorni scorsi, il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cassino ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un uomo di 43 anni, residente in un comune limitrofo alla città martire.Le indagini prima del fermoL’attività. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
