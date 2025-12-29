Stalking e richieste di soldi a un commerciante di Cassino 43enne arrestato

Un uomo di 43 anni, residente nei dintorni di Cassino, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari su ordine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cassino. L’operazione è scaturita da segnalazioni di comportamenti di stalking e richieste di denaro rivolte a un commerciante locale. L’attività investigativa ha consentito di accertare le condotte illecite, che hanno portato all’applicazione delle misure restrittive previste dalla legge.

