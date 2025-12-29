Stadium niente sorprese Ma ci sono buoni segnali
Nella partita tra Conad Reggio Emilia e Stadium Mirandola, i padroni di casa hanno ottenuto una vittoria in quattro set. La squadra di Reggio Emilia ha mostrato segnali positivi, con buone prestazioni di Chevalier e Mian. La partita si è conclusa con il punteggio di 3-1, evidenziando un andamento equilibrato e alcune aree di miglioramento per entrambe le formazioni.
conad reggio emilia 3 stadium mirandola 1 (2225 2513 2520 2521) CONAD TRICOLORE REGGIO EMILIA: Scaltriti 13, Sighinolfi 14, Santambrogio 4, Chevalier 18, Alberghini 8, Mian 15, Marini (L1), Signorini 2, Catellani M., Sanguanini, Mazzon, Zecca (L2), n.e. Bertoni, Barone; all.: Zagni. STADIUM MIRANDOLA: Maletti 14, Scaglioni 6, Spagnol 8, Flemma 14, Grue 9, Sitt, Catellani (L1), Storchi 3. Schincaglia, Montaggioli, Rustichelli (L2), n.e. Antonaci, Galliani, Egwaoje; all.: Bicego. Arbitri: Cervellati (BO) - Scapinello. NOTE: Durata set 26’ 21’ 26’ 25’ per un totale di 98’; Reggio 75 su 97 (B.S. 15, Vinc. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
