Il calcio italiano si prepara al 2026 con alcuni obiettivi e buoni propositi, tra stadi moderni, qualificazioni ai Mondiali e riforme post-Gravina. Un momento di riflessione per il settore, che desidera migliorare infrastrutture, competitività e organizzazione, anche se spesso tali intenzioni restano sulla carta. Alla fine, si tratta di un percorso di crescita che richiederà impegno e continuità per trasformare le promesse in realtà.

“Cara Serie A ti scrivo”: alla fine dell’anno ci si guarda sempre allo specchio insoddisfatti e ci si ripromette di essere più bravi, più belli e più buoni. Magari vale anche per la Serie A: ecco la letterina di buoni propositi che il calcio italiano dovrebbe scriversi per l’anno che verrà. Nel 2026 assisteremo a un campionato appassionante e combattuto fino all’ ultima giornata, che possa coinvolgere i tifosi, tenere alte le presenze allo stadio e gli ascolti in tv, rilanciando l’immagine del calcio italiano in patria e nel mondo. Non è detto che non succeda per davvero. Nel 2026 (e questo è molto più difficile ) saremo ancora protagonisti in Europa: ma le finali di Champions dell’ Inter sono state un’ anomalia che forse non abbiamo apprezzato fino in fondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stadi, mondiali e post-Gravina: i buoni propositi (che non realizzeremo) del calcio italiano per il 2026

