Stabilizzazioni in Amiu Puglia a Foggia | 24 dipendenti ottengono il contratto a tempo indeterminato

Amiu Puglia di Foggia ha annunciato la stabilizzazione di 69 dipendenti, che dal 1° gennaio passeranno da contratti a tempo determinato a tempi indeterminati. La decisione, presa dal Consiglio di Amministrazione, riguarda in particolare 24 lavoratori che riceveranno un contratto a tempo indeterminato, confermando l'impegno dell’azienda verso la stabilità occupazionale.

Sono 69 i dipendenti Amiu Puglia che, dal prossimo 1 gennaio, vedranno trasformati i propri contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, così come recentemente deciso dal Consiglio di Amministrazione. Nella mattinata di oggi, 29 dicembre, la firma dei contratti

