Squadra Biancorossi vacanze finite Ripresa a Pian di Massiano

Dopo il breve periodo di riposo, i biancorossi si sono ritrovati a Pian di Massiano per riprendere gli allenamenti. Dopo la vittoria contro il Forlì e i sette giorni di pausa concessi, la squadra ha ripreso la preparazione con un programma studiato per mantenere il ritmo. La ripresa segna l’inizio di una nuova fase di lavoro, fondamentale per affrontare al meglio le prossime sfide stagionali.

Le vacanze sono finite. Per i biancorossi è arrivato il giorno del raduno a Pian di Massiano. Dopo la vittoria con il Forlì, ai grifoni sono stati concessi sette giorni di riposo, con una tabella personalizzata di lavoro per non perdere troppo la condizione. Oggi pomeriggio il Perugia si ritrova per iniziare a preparare la prima partita del nuovo anno che vedrà la squadra di Tedesco impegnata nella gara in trasferta con il Guidonia Montecelio, formazione che viaggia all'interno della zona play off. Per il prossimo appuntamento l'allenatore biancorosso dovrà rivedere il centrocampo, vista l'assenza di Megelaitis (fermato dal giudice sportivo) e la posizione incerta di Giovanni Giunti che potrebbe lasciare il Perugia nel mercato di gennaio.

