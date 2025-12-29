Sportelli Atm nel mirino dei ladri | colpi in diversi centri del Napoletano

Negli ultimi giorni nel Napoletano si sono registrati diversi raid ai danni di sportelli bancomat. Dopo il furto avvenuto a Sciciano, dove alcuni malviventi hanno fatto esplodere un Atm e portato via una somma di denaro, si segnalano altri episodi di tentativi e furti nelle zone circostanti. La situazione evidenzia una crescente attenzione da parte dei criminali verso gli sportelli automatici, con conseguenti preoccupazioni per la sicurezza pubblica.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ancora furti agli sportelli Atm nel Napoletano. A poche ore dal colpo messo a segno a Sciciano – dove alcuni sconosciuti hanno fatto esplodere l'Atm di una banca in via Ferrovia ed è stata portata via una somma contante da quantificare – ancora un furto e un tentato furto. In via Vivaldi, a Marigliano, sconosciuti hanno fatto esplodere l'atm dell'ufficio postale e poi hanno portato via l'intero dispositivo. Il secondo tentato furto in piazza Sant'Agnese, a Pomigliano D'Arco. C'è stata ancora una volta un'esplosione ma, in questo caso, i malviventi non sono riusciti a portare via l'atm della filiale credit agricole.

