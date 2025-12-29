Sport invernali settimana decisiva | Kranjska Gora per le donne si chiudono Tour de Ski e Quattro Trampolini

La settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio segna un momento cruciale per gli sport invernali, con eventi a Kranjska Gora dedicati alle donne e le ultime tappe di Tour de Ski e Quattro Trampolini. Il calendario include competizioni di sci alpino, fondo, salto, snowboard, freestyle, bob e slittino, offrendo un quadro completo dell’attività agonistica in questa fase della stagione. Un periodo di grande impegno e passione per atleti e appassionati.

