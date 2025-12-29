Sport in tv oggi lunedì 29 dicembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, lunedì 29 dicembre, gli appassionati di sport possono seguire diversi eventi in televisione e streaming. Ecco gli orari e i programmi delle principali competizioni, per permettere a tutti di pianificare al meglio la giornata. Una panoramica chiara e aggiornata sugli appuntamenti sportivi di oggi, per seguire le proprie discipline preferite con comodità e senza sorprese.

Quest'oggi, lunedì 29 dicembre, gli appassionati di sport potranno godersi una giornata abbastanza ricca in termini di eventi e numero di discipline coinvolte. A Dobbiaco va in scena la seconda tappa del Tour de Ski di sci di fondo, con i big del circuito maggiore che affronteranno una 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli dopo la sprint a skating di ieri. LA DIRETTA LIVE DEL TOUR DE SKI ALLE 11.45 E 14.45 LA DIRETTA LIVE DELLA TOURNEE DEI 4 TRAMPOLINI DALLE 16.30 Entra nel vivo inoltre la Tournée dei Quattro Trampolini con lo svolgimento della gara inaugurale a Oberstdorf, mentre ai Mondiali di freccette si completerà il quadro dei sedicesimi e verranno disputati anche i primi tre ottavi di finale del tabellone iridato.

