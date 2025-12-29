Sport in tv oggi lunedì 29 dicembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, lunedì 29 dicembre, gli appassionati di sport hanno a disposizione un ricco programma di eventi in TV e streaming. Di seguito troverete gli orari e il dettaglio delle discipline praticate, per seguire le competizioni più interessanti della giornata. Un’opportunità per aggiornarsi sulle principali gare e scegliere come e dove seguirle con comodità.

Quest'oggi, lunedì 29 dicembre, gli appassionati di sport potranno godersi una giornata abbastanza ricca in termini di eventi e numero di discipline coinvolte. A Dobbiaco va in scena la seconda tappa del Tour de Ski di sci di fondo, con i big del circuito maggiore che affronteranno una 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli dopo la sprint a skating di ieri. Entra nel vivo inoltre la Tournée dei Quattro Trampolini con lo svolgimento della gara inaugurale a Oberstdorf, mentre ai Mondiali di freccette si completerà il quadro dei sedicesimi e verranno disputati anche i primi tre ottavi di finale del tabellone iridato.

