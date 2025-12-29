Spazio Opra | l’arte segreta dietro l’Opera dei pupi siciliani | forza e la bellezza di una tradizione senza tempo

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un momento, davanti a un pupo immobile, in cui sembra trattenga il respiro. "Gi manca la parola" potremmo dire, evocando nel nostro immaginario frammenti del capolavoro pasoliniano "Che cosa sono le nuvole?". Ecco che Orlando, Rinaldo, Bradamante attendono: non il visitatore, ma la voce del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

spazio opra l8217arte segreta dietro l8217opera dei pupi siciliani forza e la bellezza di una tradizione senza tempo

© Palermotoday.it - "Spazio Opra": l’arte segreta dietro l’Opera dei pupi siciliani: forza e la bellezza di una tradizione senza tempo

Leggi anche: "I luoghi del Caos". al collegio dei Filippini arte e tradizione tra pupi e presepi

Leggi anche: Idratazione, skincare e piccoli rituali di bellezza per pelle e capelli: l'attrice 58enne racconta i segreti dietro il suo splendore senza tempo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.