Spari contro l' ingresso della chiesa dello Zen monta l' indignazione | Pericolosa deriva culturale della nostra città

Nella notte è stato esploso un colpo contro l’ingresso della chiesa dello Zen, suscitando grande preoccupazione tra i residenti. Indipendentemente dalle cause, che siano frutto di una bravata o di altre motivazioni, si tratta di un episodio di grave gravità. La vicenda evidenzia una preoccupante deriva culturale nella nostra città, richiedendo un intervento tempestivo e deciso da parte delle istituzioni e delle comunità locali.

Palermo, un’esplosione e colpi di pistola contro la chiesa allo Zen - PALERMO – Momenti di paura questa mattina nel quartiere Zen di Palermo, dove il portone della chiesa San Filippo Neri è stato colpito da spari e da una forte esplosione, probabilmente causata da ... livesicilia.it

Colpi d’arma da fuoco contro ingresso della chiesa San Filippo Neri - Un petardo e colpi di arma da fuoco sono stati esplosi a Palermo contro l’ingresso secondario della chiesa San Filippo Neri del quartiere Zen, in via Fausto Coppi, dove la polizia scientifica ha ... grandangoloagrigento.it

Spari contro l'ingresso di una chiesa allo Zen di Palermo - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.