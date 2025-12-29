Spari contro l' ingresso della chiesa dello Zen monta l' indignazione | Pericolosa deriva culturale della nostra città
Nella notte è stato esploso un colpo contro l’ingresso della chiesa dello Zen, suscitando grande preoccupazione tra i residenti. Indipendentemente dalle cause, che siano frutto di una bravata o di altre motivazioni, si tratta di un episodio di grave gravità. La vicenda evidenzia una preoccupante deriva culturale nella nostra città, richiedendo un intervento tempestivo e deciso da parte delle istituzioni e delle comunità locali.
“Che si tratti di una ‘incosciente bravata’, come ipotizzato da padre Giannalia, o meno, è comunque un fatto gravissimo. Conferma la pericolosa deriva culturale della nostra città, che sempre più spesso sfocia in violenza e intimidazione”. Con queste parole i promotori degli Stati Generali per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
