Spari contro la casa dell' ex il fratello del boss e gli ' amici' rischiano il processo

Sono state concluse le indagini preliminari relative a un episodio di spari contro la casa dell'ex, coinvolgendo il fratello di un boss e alcuni suoi amici. Luigi Fragnoli, 49 anni, già condannato per mafia, insieme a Carlo e Angelo D’Annolfo e Vincenzo Pio Carro, rischiano ora un processo. Le indagini chiariscono i dettagli di un episodio che ha destato attenzione nella comunità locale, evidenziando questioni di sicurezza e legalità.

Avviso di conclusione delle indagini preliminari per Luigi Fragnoli, 49enne, già condannato per mafia (è il fratello del boss Giacomo; Carlo D'Annolfo, 47enne di Mondragone; Angelo D'Annolfo, 19enne (figlio di Carlo) residente a Falciano del Massico; Vincenzo Pio Carro, 19enne di Quarto.

