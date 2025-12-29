Spara al cinghiale l’animale si rialza e lo carica | morto il cacciatore Luigi Rotondo

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cacciatore di 74 anni, Luigi Rotondo, è deceduto in provincia di Frosinone dopo essere stato attaccato e caricato da un cinghiale durante un'operazione di caccia. L’incidente ha suscitato attenzione sulle misure di sicurezza e sulla gestione delle attività venatorie nella zona. La vicenda rappresenta un episodio raro ma grave, evidenziando i rischi associati a questa attività.

