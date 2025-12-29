Spalletti che scossone | Svegliatevi siete la Juventus! Sfuriata nell’intervallo a Pisa tremati i muri dello spogliatoio Il retroscena
Nell’intervallo della partita contro Pisa, Luciano Spalletti ha rivolto parole dure ai suoi giocatori, esortandoli a risvegliarsi e a dimostrare il carattere della Juventus. La sfuriata ha avuto un impatto evidente, con i muri dello spogliatoio che sono tremati sotto la tensione. Un episodio che ha suscitato molta attenzione e che evidenzia l’importanza di mantenere alta la concentrazione nei momenti cruciali della stagione.
. Il successo della Juventus all’Arena Garibaldi contro il Pisa è stato il risultato di una profonda scossa emotiva e tattica impressa da Luciano Spalletti durante l’intervallo. Come riportato da alcuni quotidiani, il tecnico ha abbandonato i toni pacati per un intervento durissimo, volto a scuotere un gruppo apparso in balia degli avversari nel primo tempo. L’urlo dello spogliatoio. Secondo La Stampa, Spalletti ha fatto “tremare i muri” dello spogliatoio con un monito perentorio: « Svegliatevi, non può essere questo il livello! Siete la Juve, fatelo vedere ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
