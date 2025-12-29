Spagna alluvioni in Andalusia | si continuano a cercare i dispersi

Le recenti alluvioni in Andalusia hanno causato diversi disagi nella regione. La Guardia Civil spagnola prosegue le operazioni di ricerca di una persona scomparsa, che sarebbe stata vista per l’ultima volta mentre veniva coinvolta nelle improvvise inondazioni a Malaga. La situazione resta sotto controllo e le autorità continuano a monitorare l’area per garantire la sicurezza dei cittadini e coordinare le operazioni di soccorso.

