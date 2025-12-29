Spagna alluvioni in Andalusia | si continuano a cercare i dispersi
Le recenti alluvioni in Andalusia hanno causato diversi disagi nella regione. La Guardia Civil spagnola prosegue le operazioni di ricerca di una persona scomparsa, che sarebbe stata vista per l’ultima volta mentre veniva coinvolta nelle improvvise inondazioni a Malaga. La situazione resta sotto controllo e le autorità continuano a monitorare l’area per garantire la sicurezza dei cittadini e coordinare le operazioni di soccorso.
La Guardia Civil spagnola continua le ricerche di una persona scomparsa, vista l’ultima volta mentre veniva travolta dalle inondazioni improvvise a Malaga, nel sud della Spagna. Un totale di 150 agenti, tra polizia locale, protezione civile e volontari, hanno effettuato le ricerche lungo le rive del fiume vicino alla città di Alhaurín el Grande, nella provincia di Malaga. Le forti piogge hanno colpito la Spagna meridionale e orientale, causando inondazioni improvvise. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
