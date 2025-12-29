Sostanza vietate nel cibo quello Usa non può essere venduto in Europa

In Italia e in tutta Europa, alcuni alimenti prodotti negli Stati Uniti non sono ammessi sul mercato. Questo divieto deriva da normative europee sulla salute e sulla sicurezza alimentare, che limitano l’importazione e la vendita di sostanze considerate dannose o non conformi agli standard locali. Di conseguenza, molte specialità statunitensi non possono essere acquistate o consumate nei paesi dell’Unione Europea.

In Europa, e quindi in Italia, non possono essere venduti e consumati alcuni prodotti statunitensi. La lista è piuttosto lunga e la causa risiede nelle normative sulla salute di stampo europeo. Perché questa lunga lista di prodotti è considerata pericolosa per la salute? Ma soprattutto quali sono i prodotti che, di fronte a un’apertura del commercio come vorrebbe Donald Trump, rischiano di finire sulle nostre tavole? Sono diversi e, allo stesso tempo, considerati pericolosi. Si va dal più innocente purè di patate istantaneo fino alla carne di maiale. Difficile vedere in mirtilli e riso qualcosa di pericoloso, eppure per gli standard europei questi prodotti lo sono. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

