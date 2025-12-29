Sorrento un concerto per salutare l’anno che se ne va

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sorrento, il 31 dicembre alle 11:30, si terrà un concerto di fine anno presso il Teatro Tasso, promosso nell’ambito di M’Illumino d’Inverno. L’evento, organizzato dall’International Symphony Orchestra e diretto da Veaceslav Quadrini Ceaicovschi, propone un programma dedicato al tema della danza, offrendo al pubblico un momento musicale per salutare l’anno che termina. Un’occasione per condividere un momento di cultura e musica in un contesto suggestivo.

Tempo di lettura: 3 minuti La musica per il  Fine Anno sorrentino  è il secondo prestigioso appuntamento, dopo l’evento natalizio della  Sorrento Sinfonietta, International Symphony Orchestra, nell’ambito del cartellone della  XVII edizione di M’Illumino d’Inverno, firmata da Paolo Scibilia, che si ritroverà  mercoledì 31 dicembre  alle  ore 11,30, sul palcoscenico del  teatro Torquato Tasso  per offrire al pubblico un matinée imperniato sul tema della Danza, diretto da  Veaceslav Quadrini Ceaicovschi, un passaggio di bacchetta del padre Leonardo. Il programma verrà inaugurato dalla  pianista Jia Li  la quale eseguirà l’ Andante spianato et grande polonaise brillante op. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

sorrento un concerto per salutare l8217anno che se ne va

© Anteprima24.it - Sorrento, un concerto per salutare l’anno che se ne va

Leggi anche: È morto a 60 anni Marco Ghigliani, amministratore delegato de La7. Enrico Mentana lo ricorda così: “Se ne va un dirigente sobrio e attento, ma se ne va anche un amico, vero”

Leggi anche: Inter, maledizione Bologna (e Supercoppa): il primo trofeo dell’anno se ne va

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

A Sorrento il concerto di Tullio De Piscopo ricordando Pino Daniele - Continuano gli appuntamenti di «Surriento Gentile», la rassegna, diretta da Marisa Laurito, che fino 30 dicembre sta trasformando l’iconica cittadina della Costiera, famosa in tutto il mondo, in un ... ilmattino.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.