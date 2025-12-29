Sorrento un concerto per salutare l’anno che se ne va
A Sorrento, il 31 dicembre alle 11:30, si terrà un concerto di fine anno presso il Teatro Tasso, promosso nell’ambito di M’Illumino d’Inverno. L’evento, organizzato dall’International Symphony Orchestra e diretto da Veaceslav Quadrini Ceaicovschi, propone un programma dedicato al tema della danza, offrendo al pubblico un momento musicale per salutare l’anno che termina. Un’occasione per condividere un momento di cultura e musica in un contesto suggestivo.
Tempo di lettura: 3 minuti La musica per il Fine Anno sorrentino è il secondo prestigioso appuntamento, dopo l’evento natalizio della Sorrento Sinfonietta, International Symphony Orchestra, nell’ambito del cartellone della XVII edizione di M’Illumino d’Inverno, firmata da Paolo Scibilia, che si ritroverà mercoledì 31 dicembre alle ore 11,30, sul palcoscenico del teatro Torquato Tasso per offrire al pubblico un matinée imperniato sul tema della Danza, diretto da Veaceslav Quadrini Ceaicovschi, un passaggio di bacchetta del padre Leonardo. Il programma verrà inaugurato dalla pianista Jia Li la quale eseguirà l’ Andante spianato et grande polonaise brillante op. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
