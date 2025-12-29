Sorella uccisa con 13 coltellate La moglie del killer sotto accusa | si va verso una battaglia legale

A Monza si prepara un procedimento giudiziario in cui Maria Luisa Chinnici, moglie del presunto colpevole, è sotto accusa per concorso morale nell’omicidio della sorella Giovanna e nel tentato omicidio di Greta. L’udienza preliminare si terrà a marzo davanti alla giudice Silvia Pansini, segnando l’inizio di una complessa battaglia legale in un caso che ha suscitato grande attenzione pubblica.

Si combatterà a marzo davanti alla giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Monza, Silvia Pansini, la battaglia giudiziaria sulla sorte di Maria Luisa Chinnici: la donna rischia il processo per concorso morale nell’ omicidio e nel tentato omicidio premeditati rispettivamente della sorella Giovanna e della nipote Greta. Il 24 ottobre 2024 il marito Giuseppe Caputo, 62 anni, ha ucciso con 13 coltellate sul pianerottolo della loro abitazione in via Magellano a Nova la cognata 63enne, intervenuta per difendere dai fendenti la figlia che mentre stava salendo le scale della casa plurifamiliare per rientrare nel suo appartamento è stata aggredita dallo zio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

“Vai, ammazzala”. E ora Maria Luisa Chinnici finisce davanti al gup per concorso morale nell’omicidio della sorella.

