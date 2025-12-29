sondaggi politici scende la fiducia nel governo e in giorgia meloni

Negli ultimi mesi, i sondaggi evidenziano un calo della fiducia degli italiani nei confronti del governo e di Giorgia Meloni. Questa diminuzione si inserisce in un contesto di tensioni interne alla maggioranza, in particolare legate alla discussione sulla Manovra. I dati riflettono una fase di attenzione e valutazione critica da parte dell’opinione pubblica, che segue gli sviluppi politici e le decisioni prese dall’esecutivo.

Nell’ultimo mese, caratterizzato soprattutto dallo scontro interno alla maggioranza sulla Manovra, i sondaggi mostrano un calo della fiducia degli italiani nei confronti del governo e della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Una flessione che mostra come il gradimento nei confronti dell’esecutivo sia ben al di sotto della metà degli elettori. La fiducia verso il governo si ferma al 35%, quella verso Meloni al 37%. Allo stesso tempo, va ricordato che le intenzioni di voto mostrano comunque come Fratelli d’Italia sia il primo partito. Dimostrazione, probabilmente, che tra chi non si fida di Meloni e del governo ci siano tantissime persone che si schierano tra gli astenuti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

