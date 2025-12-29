Sommer e Akanji esultano sui social Il loro messaggio

Dopo la vittoria contro l’Atalanta, Sommer e Akanji hanno condiviso sui social network alcuni momenti di soddisfazione, esprimendo la loro gioia per l’esito della partita. Un gesto che testimonia l’importanza del risultato e il buon spirito di squadra, mantenendo un tono sobrio e genuino. La loro presenza sui social rappresenta un modo per avvicinarsi ai tifosi e condividere l’entusiasmo in modo semplice e diretto.

Inter News 24 Sommer e Akanji non hanno nascosto la loro gioia il giorno dopo la vittoria sull’Atalanta anche sui social. Vediamo il loro messaggio. Il successo ottenuto dai nerazzurri alla New Balance Arena contro l’Atalanta ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi e dei protagonisti in campo. Tra i messaggi più significativi apparsi su Instagram spiccano quelli dei due pilastri elvetici della compagine milanese, fondamentali per la tenuta difensiva della squadra guidata da Cristian Chivu, l’ex carismatico difensore del Triplete oggi tecnico dei campioni d’Italia. Yann Sommer, l’esperto portiere svizzero noto per i suoi riflessi felini e la grande leadership, ha espresso la sua gioia per aver chiuso l’anno solare nel migliore dei modi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sommer e Akanji esultano sui social. Il loro messaggio Leggi anche: Akanji festeggia la vittoria con un post sui social. Il messaggio del centrale svizzero -FOTO Leggi anche: Fiorentina sempre più in crisi, ma scoppia l’orrore sui social: mogli dei calciatori minacciate sui social. Una di loro rompe il silenzio raccontando l’accaduto Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Tripudio svizzero dopo la vittoria di Bergamo: le celebrazioni sociali di Akanji e Sommer - Tra i tanti messaggi social pubblicati dopo la vittoria dell'Inter contro l'Atalanta, spiccano quelli dei due portabandiera svizzeri della squadra nerazzurra. msn.com

Sommer e Akanji hanno il gol sulla coscienza, Maignan eroe assoluto, Modric leader in tutto - Trascorre un tempo senza grandi scossoni, ma quando il Milan tira in porta la prima volta, lascia lì un pallone che diventa letale. sportmediaset.mediaset.it

Le pagelle di Atalanta Inter I voti di Tuttosport: Akanji e Sommer super! - facebook.com facebook

Voti #AtalantaInter Inter Sommer 6; Akanji 6.5 Bisseck 6 Bastoni 5.5; Luis Henrique 6.5 Barella 6 Calhanoglu 6.5 Zielinski 6.5 Dimarco 6.5; Thuram 5 Lautaro 7.5 Subs P. Esposito 7 Mkhitaryan sv Carlos Augusto sv Frattesi sv Diouf sv x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.