Solo Leveling una scena della seconda stagione è il video più visto di Crunchyroll

Solo Leveling, una scena della seconda stagione, ha conquistato il titolo di video più visto di quest’anno su Crunchyroll. Mentre i fan attendono con pazienza aggiornamenti sul sequel, questa scena di combattimento dell’ultima stagione ha attirato l’attenzione di molti sul canale ufficiale YouTube, diventando il contenuto anime più popolare in questo periodo.

Un successo che cresce anche nel silenzio della serie A distanza di mesi dal finale della seconda stagione, Solo Leveling continua a muoversi in una zona curiosa: quella in cui l'attesa diventa parte integrante del fenomeno.

