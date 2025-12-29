Solo la sinistra può salvare Meloni dividendosi L' agenda per una Margherita 4.0

L’Italia affronta sfide complesse e necessita di un dialogo costruttivo. Solo attraverso un confronto aperto e una divisione interna può emergere una strategia efficace per il futuro. L’idea di una “Margherita 4.0” propone un rinnovamento condiviso, capace di unire le forze per rispondere alle esigenze del Paese. In questo contesto, un’analisi sobria e pragmatica si rivela fondamentale per affrontare i temi cruciali senza retorica.

Meloni: Sinistra ai margini della politica per la sua supponenza, io ascolto solo il popolo - (Agenzia Vista) Bari, 11 novembre 2025 "Questa supponenza ha portato la sinistra ai margini della vita politica, la totale assenza di umiltà, di mettersi in discussione, che non li fa ascoltare mai e ... ilmattino.it

Meloni attacca: sinistra fondamentalista: "La pace non è merito di Landini" - Ha in mano la carta vincente della tregua strappata dal suo amico Donald, e la cala con tutta la pesantezza possibile nel comizio di ... quotidiano.net

Orbaniani e meloniani d’Europa riescono a salvare i fondi sovrani russi ma spingono così l’opzione del debito di Bruxelles: i 90 miliardi arriveranno sotto forma di prestito a fondo perduto. Flop pubblico per il cancelliere che aveva messo la faccia sull’opzione - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.