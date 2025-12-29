Solidarietà Confagricoltura dona un defibrillatore al Comune

Confagricoltura Agrigento, in collaborazione con Anpa e Confagricoltura Donna, ha donato un defibrillatore al Comune di Agrigento. Questa iniziativa mira a promuovere la sicurezza e la tutela della salute pubblica nel territorio, rafforzando la collaborazione tra istituzioni e associazioni agricole. La donazione rappresenta un gesto concreto di solidarietà volto a migliorare le condizioni di emergenza e a garantire un intervento tempestivo in situazioni critiche.

