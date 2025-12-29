Solidarietà Confagricoltura dona un defibrillatore al Comune

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Confagricoltura Agrigento, in collaborazione con Anpa e Confagricoltura Donna, ha donato un defibrillatore al Comune di Agrigento. Questa iniziativa mira a promuovere la sicurezza e la tutela della salute pubblica nel territorio, rafforzando la collaborazione tra istituzioni e associazioni agricole. La donazione rappresenta un gesto concreto di solidarietà volto a migliorare le condizioni di emergenza e a garantire un intervento tempestivo in situazioni critiche.

Confagricoltura Agrigento, in collaborazione con Anpa e Confagricoltura Donna, ha donato un defibrillatore al Comune di Agrigento. La cerimonia di consegna si terrà oggi, 29 dicembre, alle 18 in piazza Barone Celso, nel quartiere Fontanelle.All’iniziativa parteciperanno il comitato di quartiere. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: "Un gesto concreto a tutela della vita": Bcc Romagnolo dona un defibrillatore al Centro medico Valle del Rubicone

Leggi anche: Bcc Romagnolo dona un defibrillatore

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.