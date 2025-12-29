Soldi per Hamas nascosti i pc Indagati in 25 italiani nella rete

In Italia, 25 persone sono state coinvolte in un’inchiesta riguardante il sostegno finanziario a Hamas e la presenza di computer nascosti. Oggi a Genova si è svolto un incontro tra l’architetto arrestato e i suoi avvocati, in vista dell’interrogatorio di garanzia. Le indagini si concentrano su presunti finanziamenti e attività illecite legate alla rete investigata.

Finanziamenti ad Hamas: sequestrati soldi, computer e bandiere tra Genova e Sassuolo - Sono continuate fino a tarda sera le perquisizioni scattate durante l'operazione "Domino" a Genova, che ha portato a nove persone arrestate con l'accusa di aver finanziato Hamas. primocanale.it

I file con la traccia dei soldi ad Hamas nella mani di un "amico": i pm a caccia dell'uomo che custodisce il segreto - File cancellati, server penetrati e soldi in contanti nei convogli umanitari: la Dda indaga sul reticolo europeo che avrebbe inviato milioni in Palestina (anche a Hezbollah), tra pc nascosti, hard dis ... lasicilia.it

Primocanale - Pagina Ufficiale. . Finanziamenti ad Hamas: sequestrati soldi, computer e bandiere tra Genova e Sassuolo - facebook.com facebook

Soldi ad Hamas, la rete italiana”. “Hamas, finanziamenti dall’Italia”. “Retata tra i pro-Pal”. “La beneficenza del terrore”. Titoli strillati, prime pagine e apertura dei notiziari per nove arresti di cittadini di origine palestinese, per le quali vale la presunzione di innoce x.com

