Soldi per Hamas nascosti i pc Indagati in 25 italiani nella rete
In Italia, 25 persone sono state coinvolte in un’inchiesta riguardante il sostegno finanziario a Hamas e la presenza di computer nascosti. Oggi a Genova si è svolto un incontro tra l’architetto arrestato e i suoi avvocati, in vista dell’interrogatorio di garanzia. Le indagini si concentrano su presunti finanziamenti e attività illecite legate alla rete investigata.
Genova, oggi l’incontro fra l’architetto arrestato e i suoi legali in vista dell’interrogatorio di garanzia. Il ruolo di Felastine, considerato legato ai terroristi: “Ho cancellato tutti i files dal computer”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Leggi anche: Pc nascosti nei muri, i contanti in garage e i latitanti: 25 indagati e un milione sequestrato per i fondi ad Hamas. La difesa di Hannoun: «Accuse costruite su fonti israeliane»
Leggi anche: Fondi ad Hamas, 17 perquisizioni e 25 indagati nell'inchiesta partita da Genova: contanti e dispositivi elettronici nascosti in intercapedini | Foto, video e aggiornamenti
Oltre 20 indagati per i fondi ad Hamas, i pc dietro una parete; Finanziamenti al terrorismo, 1 milione di euro e materiale Hamas nelle 17 perquisizioni; Finanziamenti ad Hamas: sequestrato un milione in contanti e dispositivi nascosti; “Soldi per Hamas, nascosti i pc”. Indagati in 25, italiani nella rete.
“Soldi per Hamas, nascosti i pc”. Indagati in 25, italiani nella rete - Genova, oggi l’incontro fra l’architetto arrestato e i suoi legali in vista dell’interrogatorio di garanzia. ilsecoloxix.it
Finanziamenti ad Hamas: sequestrati soldi, computer e bandiere tra Genova e Sassuolo - Sono continuate fino a tarda sera le perquisizioni scattate durante l'operazione "Domino" a Genova, che ha portato a nove persone arrestate con l'accusa di aver finanziato Hamas. primocanale.it
I file con la traccia dei soldi ad Hamas nella mani di un "amico": i pm a caccia dell'uomo che custodisce il segreto - File cancellati, server penetrati e soldi in contanti nei convogli umanitari: la Dda indaga sul reticolo europeo che avrebbe inviato milioni in Palestina (anche a Hezbollah), tra pc nascosti, hard dis ... lasicilia.it
Primocanale - Pagina Ufficiale. . Finanziamenti ad Hamas: sequestrati soldi, computer e bandiere tra Genova e Sassuolo - facebook.com facebook
Soldi ad Hamas, la rete italiana”. “Hamas, finanziamenti dall’Italia”. “Retata tra i pro-Pal”. “La beneficenza del terrore”. Titoli strillati, prime pagine e apertura dei notiziari per nove arresti di cittadini di origine palestinese, per le quali vale la presunzione di innoce x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.