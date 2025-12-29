Soldi per Hamas nascosti i pc Indagati in 25 italiani nella rete | Video | i legali incontrano Hannoun in carcere

In Italia, sono 25 le persone indagate nell’ambito di un’indagine su finanziamenti e attività sospette legate a Hamas. Tra loro, l’architetto arrestato a Genova, che oggi ha incontrato i suoi legali prima dell’interrogatorio di garanzia. Le autorità stanno esaminando i dettagli delle accuse, tra cui il presunto occultamento di fondi e dispositivi elettronici.

Oltre 20 indagati per i fondi ad Hamas, i pc dietro una parete - I pc nascosti nell'intercapedine ricavata all'interno di una parete in cartongesso, diverse chiavette Usb, la bandiera di Hamas, diverso materiale informativo. ansa.it

Bobo Craxi: “L’inchiesta di Genova sui fondi ad Hamas non scalfirà il sostegno ai palestinesi” - Bobo Craxi: “L’inchiesta di Genova sui fondi ad Hamas è coerente con la linea dell’Unione europea. ilsecoloxix.it

I bolognesi hanno il diritto di sapere se Lepore ha usato soldi pubblici per andare ad ascoltare Mohammad Hannoun, arrestato per finanziamenti ad Hamas, il 17 novembre a Genova. È inquietante che Lepore sia andato ad ascoltarlo. È ancora più grave se p - facebook.com facebook

Soldi ad Hamas, la rete italiana”. “Hamas, finanziamenti dall’Italia”. “Retata tra i pro-Pal”. “La beneficenza del terrore”. Titoli strillati, prime pagine e apertura dei notiziari per nove arresti di cittadini di origine palestinese, per le quali vale la presunzione di innoce x.com

