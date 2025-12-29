Soldi per Hamas nascosti i pc Indagati in 25 italiani nella rete | Video | i legali incontrano Hannoun in carcere

In Italia, sono 25 le persone indagate nell’ambito di un’indagine su finanziamenti e attività sospette legate a Hamas. Tra loro, l’architetto arrestato a Genova, che oggi ha incontrato i suoi legali prima dell’interrogatorio di garanzia. Le autorità stanno esaminando i dettagli delle accuse, tra cui il presunto occultamento di fondi e dispositivi elettronici.

Genova, oggi l’incontro fra l’architetto arrestato e i suoi legali in vista dell’interrogatorio di garanzia. Il ruolo di Felastine, considerato legato ai terroristi: “Ho cancellato tutti i files dal computer”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

