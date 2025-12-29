Soldi ad Hamas spunta anche l’imam di Torino tirato in ballo da uno dei 9 arrestati I giudici lo sanno?

Nella vasta inchiesta sui finanziamenti ad Hamas emergono nuovi dettagli, tra cui il coinvolgimento dell’imam di Torino, Mohamed Shahin. Oltre a Mohammad Hannoun, figura chiave e presidente dell’associazione dei palestinesi d’Italia, anche Shahin è stato tirato in ballo dai giudici. La vicenda solleva domande sulla reale portata di tali finanziamenti e sul ruolo di figure religiose e associative nel contesto delle indagini giudiziarie.

Non solo Mohammad Hannoun nella maxi inchiesta sui finanziamenti ad Hamas. Oltre al presidente dell’associazione palestinesi d’Italia, coccolato dalle sinistre che oggi negano, compare anche l’imam di Torino Mohamed Shahin. Il predicatore di odio, che dopo la richiesta di espulsione del ministro Matteo Piantedosi è stato scarcerato da un solerte giudice di Torino. Come riporta il Giornale, l’imam egiziano è tirato in ballo da uno dei nove arrestati dopo il blitz della Guardia di Finanza, Elsalay. Dalle intercettazioni emerge che, parlando con Shahin e riferendosi a El Shobky (referente piemontese di Abspp), gli contesta di avergli parlato dell’invio di soldi da parte dell’associazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Soldi ad Hamas, spunta anche l’imam di Torino, tirato in ballo da uno dei 9 arrestati. I giudici lo sanno? Leggi anche: Finanziamenti ad Hamas, spunta il nome dell'imam di Torino Leggi anche: Finanziamenti ad Hamas, spunta il nome dell’Imam di Torino: cosa c’entra La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. "Noi ci sacrifichiamo con i soldi, loro ci mettono il sangue": le intercettazioni che hanno incastrato Mohammad Hannoun e la rete per Hamas - E negli atti spunta il nome Ismail Haniyeh, leader del gruppo palestinese ucciso da Israele nel luglio del 2024 ... today.it Finanziamenti ad Hamas, spunta il nome dell'imam di Torino - Spunta anche il nome di Mohamed Shahin, l'imam di Torino destinato all'espulsione e poi 'liberato' dalla Corte d'appello, negli atti dell'inchiesta che ha portato a nove misure cautelari per sette mil ... msn.com

