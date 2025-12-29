Soldi ad Hamas la politica prenda le distanze | no zone d’ombra

Nella giornata di sabato sono stati arrestati nove persone sospettate di aver finanziato Hamas attraverso associazioni benefiche, con il sequestro di oltre sette milioni di euro. La notizia solleva questioni sulla trasparenza delle attività benefiche e sulla necessità di una chiara distanza della politica da eventuali zone d’ombra. Un intervento che richiede attenzione e rigore per garantire la legalità e la trasparenza nel settore.

La notizia di sabato pomeriggio circa l’arresto di nove sostenitori e finanziatori del gruppo terroristico di Hamas tramite associazioni benefiche, oltre che un sequestro di oltre sette milioni di euro. Il primo pensiero di ringraziamento va alle forze dell’ordine che, come in questo caso, in modo silenzioso, costante e incessante lavorano per mantenere la sicurezza interna ed esterna del nostro paese. Tra gli arrestati emerge il nome di Mohammed Hannoun, presidente dell’associazione dei palestinesi in Italia, ritenuto al vertice della cellula italiana dell’organizzazione terroristica di Hamas. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Soldi ad Hamas, la politica prenda le distanze: no zone d’ombra" Leggi anche: Segre replica a Roccella sulle “gite” ad Auschwitz: “La verità storica fa male solo a chi ha scheletri nell’armadio”. Opposizioni all’attacco: “Meloni prenda le distanze” Leggi anche: Forza Italia Forlì: “Solidarietà a Rosaria Tassinari. La sinistra prenda le distanze dai facinorosi” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Soldi ad Hamas, la politica prenda le distanze: no zone d’ombra; Inchiesta sui fondi ad Hamas, Meloni: “Apprezzamento e soddisfazione”; ; Smascherato sistema pericolosissimo. Squarciato il velo. Le reazioni del centrodestra. "Soldi ad Hamas, la politica prenda le distanze: no zone d’ombra" - La notizia di sabato pomeriggio circa l’arresto di nove sostenitori e finanziatori del gruppo terroristico di Hamas tramite associazioni ... ilrestodelcarlino.it

