Smart city perché non resti uno slogan serve un indirizzo politico
Una smart city efficace richiede più di slogan: necessita di un’azione politica concreta. Per migliorare la mobilità, occorre sviluppare una rete ciclabile coordinata, integrare auto, bici ed autobus elettrici, e offrire servizi pubblici più flessibili. La tecnologia deve supportare la vita quotidiana, favorendo collegamenti efficienti tra città e comuni vicini. Solo attraverso una strategia condivisa si può costruire un ambiente urbano più sostenibile e funzionale per tutti.
Una rete ciclabile più coordinata e integrata con auto, bici e autobus elettrici; servizi pubblici più flessibili, anche a chiamata, e collegamenti migliori con i comuni limitrofi; tecnologia al servizio della quotidianità, non fine a sé stessa. È questa la visione di città che la lista Pordenone. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
