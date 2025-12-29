Smart city perché non resti uno slogan serve un indirizzo politico

Una smart city efficace richiede più di slogan: necessita di un’azione politica concreta. Per migliorare la mobilità, occorre sviluppare una rete ciclabile coordinata, integrare auto, bici ed autobus elettrici, e offrire servizi pubblici più flessibili. La tecnologia deve supportare la vita quotidiana, favorendo collegamenti efficienti tra città e comuni vicini. Solo attraverso una strategia condivisa si può costruire un ambiente urbano più sostenibile e funzionale per tutti.

