Smarrita una fede nuziale
Se hai smarrito la fede nuziale, verifica nei luoghi visitati di recente, come il bar Pasticceria Le Tentazioni in Viale Roma, il mercato coperto e Corso Garibaldi. È consigliabile controllare anche le aree circostanti e eventuali oggetti lasciati in custodia. Se non la trovi, valuta di segnalare la perdita presso i locali frequentati e di considerare eventuali soluzioni alternative.
Scrive il segnalante: “Ho smarrito la fede nuziale. Son stato nei seguenti posti: bar pasticceria Le Tentazioni viale Roma, mercato coperto, e in corso Garibaldi. All'interno dell'anello è incisa la data 18082007 e il nome di mia moglie Tatiana”. . 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Smarrita una fede nuziale
Leggi anche: Un drone, una fede nuziale, valigie e documenti: pubblicato l'elenco degli oggetti rinvenuti che rischiano di finire all'asta
Smarrita una fede nuziale - Son stato nei seguenti posti: bar pasticceria Le Tentazioni viale Roma, mercato coperto, e in corso Garibaldi. forlitoday.it
La fede perduta e ritrovata. "Smarrito l’anello nuziale a ottobre. Dopo 9 mesi mi è stato riportato" - Lui aveva perso la fede alle poste di Narnali e a trovarla fu un agente della municipale che la portò all’ufficio oggetti smarriti Prato, 4 agosto ... lanazione.it
Tamberi e la nuova fede nuziale dopo quella persa a Parigi: stavolta la fissa con del nastro adesivo - Dopo quella smarrita durante la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, Gianmarco Tamberi ha una nuova fede nuziale. rainews.it
Ho trovato una fede nuziale smarrita ?
SMARRITA EMY GATTA STERILIZZATA CHE ABITA DI FRONTE AL RISTORANTE OFFICINA DI ARENZANO VIA ROMANA DI LEVANTE POTREBBE ESSERE SALITA SU AUTO o FURGONE PER AVVISTAMENTI CHIAMARE 335 1437167 - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.