Sleeping Dogs | Simu Liu annuncia Timo Tjahjanto come regista del film!
Sleeping Dogs, il celebre videogioco d’azione, si prepara a diventare un film. Dopo anni di attesa, è stato annunciato che Timo Tjahjanto sarà alla regia dell’adattamento, confermato da Simu Liu, protagonista di Shang-Chi. Questa notizia segna un passo importante nel progetto di trasposizione cinematografica, portando nuova attenzione a questa produzione che promette di mantenere l’essenza del videogioco.
Il leggendario action-game Sleeping Dogs sta finalmente per sbarcare sul grande schermo. Dopo anni di silenzio e incertezze, il progetto ha subito un’accelerazione decisiva: la star di Shang-Chi, Simu Liu, ha confermato ufficialmente che sarà Timo Tjahjanto a dirigere l’adattamento cinematografico. Un binomio esplosivo: Simu Liu e il maestro dell’action. ladies and gents, the director of sleeping dogs. https:t.colDyDf7UrmJ — Simu Liu (@SimuLiu) December 28, 2025 L’annuncio è arrivato via X (ex Twitter), dove Simu Liu ha presentato Tjahjanto come il regista definitivo del film. Il regista indonesiano, celebre per pellicole brutali e visivamente spettacolari come The Night Comes For Us e VHS2, ha risposto citando il Dracula di Bram Stoker: “Attraverseremo oceani di tempo per realizzare questo”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
