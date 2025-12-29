Sky spiega i motivi per la sezione che costringe il Napoli a fare mercato a costo zero

Prima della partita contro la Cremonese, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha espresso la sua opposizione al blocco del mercato. In un’intervista a Dazn, ha sottolineato come questa restrizione imponga alla squadra di attingere a mercato a costo zero, limitando le possibilità di rinforzare la rosa e influendo sulla strategia complessiva della squadra. Questa situazione evidenzia le sfide che il club deve affrontare in questa fase.

Prima della sfida di ieri contro la Cremonese, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna ai microfoni di Dazn non ha nascosto la sua contrarietà per il blocco del mercato a cui il Napoli è sottoposto. A spiegare i motivi di questo blocco che consente al club di De Laurentiis di dare mercato solo a costo zero, è stato a 'Sky calcio club' è stato l'esperto di mercato Luca Marchetti: " Mercato bloccato? E' cambiato il modo con cui la FIGC ha deciso di regolamentare il fair play interno: per poter fare mercato, devi spendere al massimo l'80% dei ricavi. Ammortamenti, stipendi e procure dei giocatori.

