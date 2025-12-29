Sky Cinema e NOW - Prima TV Un Film Minecraft adattamento live-action del videogame

Sky Cinema e NOW presentano in anteprima “Un Film Minecraft”, un adattamento live-action del celebre videogioco. Un’avventura coinvolgente che combina azione, humor e immaginazione, interpretata da Jason Momoa e Jack Black. L’evento è disponibile su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, offrendo un’esperienza cinematografica rivolta a tutti gli appassionati di Minecraft e di storie avventurose.

Sky Cinema presenta in prima TV UN FILM MINECRAFT, l'attesissimo adattamento live-action ispirato al videogioco più giocato al mondo, con Jason Momoa e Jack Black, in arrivo lunedi 29 dicembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Diretto da Jared Hess, il film vede nel cast Jason Momoa, Emma Myers, Danielle Brooks, Sebastian Hansen e Jack Black, che danno vita ai protagonisti di un'avventura epica ambientata nell'universo di Minecraft.

