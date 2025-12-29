Sirene spagnole per Vlahovic | il Barça ci prova la Juve riflette

Il Barcellona si mostra interessato a Dusan Vlahovic, mentre la Juventus valuta le prossime mosse. La trattativa per il centravanti serbo si fa più complessa, con il club blaugrana che monitora attentamente la situazione. Al momento, la Juventus non ha ancora avviato negoziati ufficiali, ma il futuro di Vlahovic resta un punto di attenzione nel mercato internazionale.

Il Barcellona osserva con attenzione, la Juventus non ha ancora mosso passi concreti. In mezzo c’è Dusan Vlahovic, con un contratto bloccato e una situazione che sta diventando un tema sensibile di calciomercato. Dalla Spagna, Marca parla di un interesse reale dei blaugrana, pronti a sfruttare lo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

