Sinner e l'hotel sfarzoso a Dubai quanto costa un giorno nel resort dorato dove si è allenato Jannik

Jannik Sinner ha soggiornato in un lussuoso resort a Dubai durante il suo periodo post-stagionale. Il resort, scelto dal tennista per il suo comfort e servizi di alto livello, ha attirato l’attenzione di appassionati e media. In questo articolo, analizzeremo le caratteristiche del resort e il costo di una notte in questa struttura esclusiva, dove si è allenato anche Sinner.

Jannik Sinner si è allenato a Dubai nel post-season, il resort in cui ha alloggiato gli ha dedicato un post. Il luogo in cui ha pernottato e si è allenato ha costi altissimi, non accessibili a tutti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

