Sinistra Italiana sulla parentopoli in comune | Serve rigore morale non bastano le regole formali

Sinistra Italiana sottolinea l’importanza del rigore morale nella gestione delle nomine pubbliche, evidenziando che le regole formali da sole non sono sufficienti. La presenza di parenti di amministratori nei concorsi comunali richiede un’attenzione particolare, affinché siano garantiti trasparenza e integrità, rispettando i principi di una politica responsabile e seria. Solo attraverso un approccio sobrio e rigoroso si può rafforzare la fiducia nelle istituzioni locali.

"La prudenza di un politico serio, il rigore morale, una certa idea di politica con la P maiuscola, dovrebbero impedire, seppur formalmente non ci sia nulla da eccepire, a un parente di un consigliere comunale, di un assessore, del presidente del consiglio comunale, di partecipare a un concorso.

