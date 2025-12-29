Sindaco preso a bastonate nel Salernitano indagini in corso

Nella frazione di Castiglione del Genovesi, nel Salernitano, il sindaco Carmine Siano è stato vittima di un’aggressione che lo ha lasciato gravemente ferito. Le autorità stanno conducendo le indagini per identificare l’autore dell’attacco, mentre la comunità e le istituzioni esprimono solidarietà. L’incidente solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei rappresentanti locali e sulla situazione nel territorio.

Aggressione a Castiglione del Genovesi: il sindaco Carmine Siano gravemente ferito, caccia all'uomo incappucciato e solidarietà istituzionale. Castiglione del Genovesi (SA) – Un brutale episodio di violenza ha colpito la piccola comunità di Castiglione del Genovesi, nel Salernitano, dove il sindaco Carmine Siano, 64 anni, è stato aggredito con un bastone o una spranga la sera di venerdì 26 dicembre 2025. L'uomo è stato trovato privo di sensi e sanguinante su una strada vicino alla sua abitazione e trasferito d'urgenza all'ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno, dove è tuttora ricoverato in condizioni serie ma stabili. Il sindaco di Castiglione del Genovesi (SA) colpito a bastonate da un uomo incappucciato; Sindaco aggredito in strada a bastonate nel Salernitano; Sindaco del Salernitano aggredito a bastonate da un uomo incappucciato: fratture su tutto il corpo, dito amputato e volto sfigurato; Il sindaco di Castiglione del Genovesi aggredito a bastonate sotto casa: è caccia all'uomo. Castiglione del Genovesi, sindaco preso a bastonate: «Sopraffatto da quell'uomo» - Ha tentato di difendersi Carmine Siano, il sindaco di Castiglione del Genovesi aggredito lo scorso venerdì da un uomo coperto al volto e armato di un bastone.

Castiglione del Genovesi, agguato al sindaco Carmine Siano: preso a bastonate sotto casa, è grave - Lo hanno atteso sotto casa, sapevano che il sindaco sarebbe uscito per presenziare a una manifestazione e lo hanno aggredito a bastonate lasciandolo esanime in un lago di sangue. ilmattino.it

Sindaco aggredito a bastonate nel Salernitano, è grave - Il 64enne è un ingegnere ed è il sindaco di Castiglione dei Genovesi, un piccolo comune di circa 1. ansa.it

Restano gravi ma stazionarie le condizioni di Carmine Siano, sindaco di Castiglione del Genovesi, nella provincia di Salerno Siano, che è stato preso a sprangate, ha riportato diverse fratture nonché diverse ferite, come quelle alla testa e al collo. Domani verr - facebook.com facebook

Sindaco preso a bastonate, l'ipotesi di una vendetta. Il fratello: «L'ho trovato a terra ferito, non ha visto chi l'ha colpito» x.com

