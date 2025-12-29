Sindaco preso a bastonate nel Salernitano indagini in corso

Nella frazione di Castiglione del Genovesi, nel Salernitano, il sindaco Carmine Siano è stato vittima di un’aggressione che lo ha lasciato gravemente ferito. Le autorità stanno conducendo le indagini per identificare l’autore dell’attacco, mentre la comunità e le istituzioni esprimono solidarietà. L’incidente solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei rappresentanti locali e sulla situazione nel territorio.

Aggressione a Castiglione del Genovesi: il sindaco Carmine Siano gravemente ferito, caccia all’uomo incappucciato e solidarietà istituzionale. Castiglione del Genovesi (SA) – Un brutale episodio di violenza ha colpito la piccola comunità di Castiglione del Genovesi, nel Salernitano, dove il sindaco Carmine Siano, 64 anni, è stato aggredito con un bastone o una spranga la sera di venerdì 26 dicembre 2025. L’uomo è stato trovato privo di sensi e sanguinante su una strada vicino alla sua abitazione e trasferito d’urgenza all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove è tuttora ricoverato in condizioni serie ma stabili. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

