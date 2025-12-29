Sindaco giunta e consiglieri ’operai’ al giardino della scuola | Regalo natalizio per i bimbi

Il sindaco, insieme alla giunta e ai consiglieri, ha partecipato alla manutenzione del giardino della scuola, considerandolo un gesto simbolico e concreto per i bambini. Questo intervento si inserisce nel contesto delle attività di rinnovamento previste per l’anno nuovo, con un appuntamento il 7 gennaio per l'apertura ufficiale. Un gesto semplice ma significativo, volto a migliorare gli spazi scolastici e a creare un ambiente più accogliente per gli studenti.

Anno nuovo, scuola ’nuova’ con appuntamento il 7 gennaio. E per rinnovarla, in particolare il giardino, è sceso letteralmente in campo in prima persona il sindaco. Con sé, gli attrezzi del mestiere. È successo a Montespertoli. Di mattina presto sindaco Alessio Mugnaini, assessori e consiglieri comunali hanno lavorato, con il prezioso supporto del personale del comune, al completamento delle sistemazioni esterne del giardino del plesso scolastico di Montagnana, in particolare della zona riservata ai bambini della scuola d’infanzia "Gianni Rodari". In particolare, è stata completata l’installazione di alcune protezioni sulla recinzione, la piantumazione di una parte di siepe di alloro e la verniciatura di alcune sabbiere in legno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

