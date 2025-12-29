Sindaco aggredito | condizioni stazionarie sarà operato Ignoto il movente

Il sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, è attualmente stabile nel reparto di Ortopedia dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, dove sarà sottoposto a intervento chirurgico. La sua condizione è considerata stabile, ma le cause dell’aggressione avvenuta la sera di Santo Stefano rimangono ancora sconosciute. Indagini sono in corso per chiarire il movente dell’episodio.

