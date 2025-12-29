Sindaco aggredito a sprangate in Italia operato per 5 ore Come sta adesso
Il sindaco aggredito a sprangate in Italia è stato sottoposto a un intervento chirurgico di cinque ore. Attualmente si trova sotto stretta osservazione, con condizioni che, seppur serie, sembrano stabilizzarsi. La comunità attende aggiornamenti sulle sue condizioni di salute e sulla speranza di un pieno recupero, in un contesto di grande attenzione e preoccupazione.
Il violento episodio di cronaca che ha scosso la comunità di Castiglione del Genovesi sembra finalmente avviarsi verso una fase di parziale sollievo, almeno per quanto riguarda le condizioni cliniche della vittima. Carmine Siano, il sindaco del piccolo centro in provincia di Salerno, è stato dichiarato fuori pericolo di vita dai medici dell’ospedale Ruggi d’Aragona. La notizia giunge dopo ore di estrema apprensione, seguite a un brutale pestaggio avvenuto nella serata di Santo Stefano, quando il primo cittadino è stato sorpreso da un aggressore solitario mentre si recava a un evento pubblico. La ferocia dell’assalto aveva inizialmente fatto temere il peggio, data la gravità delle lesioni riportate su gran parte del corpo, ma la tempestività dei soccorsi e la perizia dell’equipe medica hanno permesso di stabilizzare un quadro clinico apparso fin da subito molto critico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Sindaco aggredito a sprangate nel Salernitano: Carmine Siano fuori pericolo, operazione di 5 ore
Leggi anche: Carmine Siano, sindaco preso a sprangate: condizioni stazionarie, domani sarà operato
Sindaco aggredito a sprangate: le sue condizioni sono stazionarie; Fratture e dito amputato, come sta il sindaco preso a sprangate a Castiglione del Genovesi; Sindaco aggredito a sprangate: le sue condizioni sono stazionarie; Salerno, sindaco di Castiglione del Genovesi aggredito sotto casa: ricoverato in prognosi riservata.
Sindaco aggredito a bastonate nel Salernitano, è grave - Il 64enne è un ingegnere ed è il sindaco di Castiglione dei Genovesi, un piccolo comune di circa 1. ansa.it
Sindaco aggredito a sprangate nel Salernitano: Carmine Siano fuori pericolo, operazione di 5 ore - Il sindaco di Castiglione del Genovesi (Salerno) fuori pericolo di vita; era stato aggredito a sprangate nella sera di Santo Stefano ... fanpage.it
Carmine Siano, sindaco preso a sprangate: condizioni stazionarie, domani sarà operato - Il sindaco di Castiglione del Genovesi, aggredito a sprangate due sere fa, è ricoverato all'ospedale di Salerno: condizioni gravi ma stazionarie, domani ... fanpage.it
Tg2. . E' caccia all'uomo che a #SantoStefano incappucciato e con una spranga ha aggredito un sindaco in provincia di #Salerno. Le condizioni del primo cittadino sono ancora serie. Al #Tg2Rai ore 13,00 #29dicembre - facebook.com facebook
Il sindaco aggredito a bastonate:“Ho pensato di morire, perché” x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.