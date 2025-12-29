sindaco aggredito a sprangate in italia operato per 5 ore come sta adesso

Il sindaco aggredito a sprangate in Italia è stato sottoposto a un intervento chirurgico di cinque ore. Attualmente si trova sotto stretta osservazione, con condizioni che, seppur serie, sembrano stabilizzarsi. La comunità attende aggiornamenti sulle sue condizioni di salute e sulla speranza di un pieno recupero, in un contesto di grande attenzione e preoccupazione.

Il violento episodio di cronaca che ha scosso la comunità di Castiglione del Genovesi sembra finalmente avviarsi verso una fase di parziale sollievo, almeno per quanto riguarda le condizioni cliniche della vittima. Carmine Siano, il sindaco del piccolo centro in provincia di Salerno, è stato dichiarato fuori pericolo di vita dai medici dell’ospedale Ruggi d’Aragona. La notizia giunge dopo ore di estrema apprensione, seguite a un brutale pestaggio avvenuto nella serata di Santo Stefano, quando il primo cittadino è stato sorpreso da un aggressore solitario mentre si recava a un evento pubblico. La ferocia dell’assalto aveva inizialmente fatto temere il peggio, data la gravità delle lesioni riportate su gran parte del corpo, ma la tempestività dei soccorsi e la perizia dell’equipe medica hanno permesso di stabilizzare un quadro clinico apparso fin da subito molto critico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

