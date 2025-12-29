Simonelli, presidente della Lega Serie A, analizza le questioni attuali del calcio italiano, tra calendario, Supercoppa e riforme. In un intervento a Radio Anch’io Lo Sport, sottolinea l’importanza di trovare un equilibrio e evidenzia la necessità di apportare modifiche per migliorare il sistema. Le sue parole riflettono la volontà di affrontare le sfide del calcio nazionale con pragmatismo e responsabilità.

Intervenuto questa mattina a Radio Anch'io Lo Sport, Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha fatto il punto su diversi temi chiave per il futuro del calcio italiano. Dalla complessa costruzione del calendario alle scelte legate alla Supercoppa Italiana, fino al tema degli orari delle partite e alla riforma dei campionati, Simonelli ha ribadito come ogni decisione sia frutto di equilibri delicati tra esigenze sportive, televisive e organizzative.

Simonelli si sbilancia tra calendario, Supercoppa e riforme: «Serve equilibrio, questa cosa va cambiata»

Simonelli: 'Per la Supercoppa torniamo alla finale unica' - Addio Riad, forse si torna alla finale unica per la Supercoppa: è l'idea di Ezio Maria Simonelli, presidente della Serie A, che però precisa che a decidere deve essere il Consiglio di Lega. ansa.it