Simonelli Lega Serie A | Milan-Como a ‘San Siro’ nella prima data utile Le ipotesi
Ezio Simonelli, Presidente della Lega Serie A, ha annunciato che la partita Milan-Como si disputerà allo stadio Giuseppe Meazza di Milano nella prima data utile. La scelta è stata confermata dopo la cancellazione dell’ipotesi di giocare la partita a Perth, in Western Australia. Questa decisione garantisce la regolare programmazione del campionato e il rispetto del calendario previsto.
Ezio Simonelli, Presidente della Lega Serie A, ha 'ufficializzato' lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, come palcoscenico per Milan-Como di campionato una volta naufragata l'ipotesi di una trasferta a Perth (Western Australia). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Simonelli rivela: “Milan-Como si giocherà a San Siro. Per una data bisogna aspettare il 31 gennaio”
Leggi anche: Marotta: “San Siro sarà pronto per Euro 2023? Mi auguro di sì. La Serie A è in discesa, Milan-Como a Perth un esperimento utile”
Milan-Como non si giocherà a Perth: dietrofront della Lega Serie A; Milan-Como in Australia l'8 febbraio: l'annuncio della Lega Serie A; Il Presidente della Lega Calcio Simonelli tra Supercoppa e Serie A: Forse si torna alla finale in gara unica. Milan-Como? Si giocherà a San Siro; Milan-Como non si giocherà a Perth. La Lega Serie A: richieste inaccettabili.
Simonelli: "Milan-Como a San Siro nel primo giorno utile". Ecco le due date più probabili - Il presidente di Lega ha confermato che la partita di febbraio non si giocherà a Perth ma verrà recuperata quando il Meazza sarà libero dalla Champions ... msn.com
Simonelli: "Milan - Como non si giocherà a Perth, ecco il motivo" - Como, in programma per l'8 febbraio 2026 all'interno del calendario della 24^ giornata di Serie A, non si giocherà a Perth, in Australia. msn.com
La Lega Serie A: «Milan-Como si giocherà a Perth l’8 febbraio». Arbitrerà un asiatico? Pare proprio di sì - Como in Australia, presidente della Lega Simonelli: «Collina ci ha garantito la qualità della direzione arbitrale, ci ha rassicurato» ... ilnapolista.it
Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli è intervenuto prima della finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna, confermando che l'anno prossimo la manifestazione tornerà in Italia. Simonelli ha anche parlato di un possibile ritorno alla finale unica - facebook.com facebook
#MilanComo , dove si gioca Il presidente della Lega Serie A Simonelli: "A San Siro, il 31 gennaio sapremo la data". La verità sul no a #Perth calciomercato.com/liste/milan-co… x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.