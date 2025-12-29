Simonelli | La Supercoppa può tornare alla formula classica | le partite alle 20 | 00…

Ezio Maria Simonelli ha commentato ai microfoni di Radio Anch'io Sport la possibilità che la Supercoppa torni alla formula tradizionale, con le partite alle 20:00. L’intervento si inserisce nel dibattito sull’organizzazione e il futuro del calcio italiano, evidenziando le considerazioni e le prospettive legate a questa eventuale modifica.

Simonelli. Ezio Maria Simonelli è intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport affrontando numerosi temi legati all'organizzazione e al futuro del calcio italiano. Dalla gestione del calendario alle innovazioni sui format, passando per Supercoppa e diritti televisivi, il dirigente ha chiarito diversi aspetti spesso al centro del dibattito pubblico. Uno dei primi punti toccati riguarda la possibilità di invertire alcune partite di campionato, come Milan-Como e Inter-Lecce. Simonelli ha spiegato le difficoltà che si celano dietro la costruzione del calendario: " Creare il calendario è una delle cose più difficili.

