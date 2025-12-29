Simonelli | Il pallone arancione? Scelta infelice cambieremo

AGI - Dal tanto disprezzato pallone arancione alla location di Milan-Como, passando per la finale di Supercoppa alle polemiche contro gli arbitri. Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ospite di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1, affronta i temi calcistici di maggiore attualità. Si comincia con il pallone: "Abbiamo ricevuto tante giuste proteste su questo, ci sono persone che non riescono a vederlo per il daltonismo - ammette Simonelli -. Abbiamo chiesto al nostro fornitore di anticipare la fornitura di nuovi palloni. Per ogni partita servono 25 palloni, sono 500 palloni a settimana più quelli che diamo alle squadre per gli allenamenti. 🔗 Leggi su Agi.it

