Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega di Serie A, ha risposto in modo deciso alla Lazio, sottolineando l’importanza del rispetto verso la classe arbitrale. Dopo la richiesta di confronto inviata dalla società, Simonelli ha ribadito l’intenzione di rispondere a tono, mantenendo un tono serio e professionale. La questione evidenzia l’importanza di un dialogo basato su rispetto reciproco tra le parti coinvolte nel calcio italiano.

Ezio Maria Simonelli, il presidente della Lega di Serie A, ha usato toni seri, per non dire duri, contro la Lazio, società che ha inviato una PEC per denunciare i torti arbitrali subiti e richiedere un confronto. In una intervista concessa a Radio Anch’Io Sport, ha annunciato che arriverà presto una risposta da parte della Lega. Le parole di Simonelli nella sua intervista: “Arriverà una risposta alla PEC della Lazio”. “Alla formale richiesta di intervento immediato richiesta dalla Lazio, a seguito del cosiddetto ripetersi di errori arbitrali e delle disomogeneità nell’impiego della tecnologia del VAR arriverà una risposta. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Simonelli: ”Alla lettera della Lazio risponderemo a tono, ci vuole rispetto per la classe arbitrale”

La Lazio scrive alla Lega Serie A: “Troppi errori arbitrali, vogliamo essere tutelati”; Lazio sul piede di guerra con la Lega: inviata lettera di protesta contro i torti arbitrali.

