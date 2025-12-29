Silvia Salis sull’arresto di Hannoun | Mai avuto contatti

Silvia Salis, sindaca di Genova, ha commentato l’arresto di Mohammad Hannoun, accusato di finanziamento ad Hamas. Rispondendo alle critiche di destra, ha sottolineato di aver scelto di mantenere il silenzio sulle indagini, affinché la magistratura possa operare senza interferenze. La sua posizione evidenzia l’importanza di rispettare il procedimento giudiziario e di evitare strumentalizzazioni politiche in situazioni delicate.

La sindaca di Genova Silvia Salis ha affrontato il tema dell’ arresto di Mohammad Hannoun, accusato di finanziamento ad Hamas, intervenendo dopo le critiche provenienti dalla destra: «Avevo scelto il silenzio sulle indagini perché le inchieste non si commentano e si lascia lavorare la magistratura senza strumentalizzazioni politiche». Una posizione, ha aggiunto, cambiata di fronte a quella che definisce una ricostruzione distorta: «Ma in queste ore sta circolando un racconto falso, costruito con fotomontaggi e insinuazioni, che ha superato la soglia della tollerabilità». La sindaca ha quindi rivendicato la propria scelta di scendere in piazza, chiarendo: «Non prenderò mai alcuna distanza – la sua precisazione – da uno straordinario movimento di solidarietà per la popolazione palestinese nato a Genova e del quale sono profondamente orgogliosa». 🔗 Leggi su Lettera43.it

