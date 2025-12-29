Silvia Salis non ci sta | Mai andata in piazza con i sindaci per ascoltare Hannoun

Silvia Salis chiarisce la sua posizione riguardo alle recenti indiscrezioni sui social, secondo cui avrebbe partecipato a manifestazioni con altri sindaci per ascoltare Mohammad Hannoun. La stessa annuncia che intraprenderà azioni legali contro chi diffonde tali informazioni, ritenendole infondate. In questo contesto, è importante distinguere fatti e voci, confermando il proprio ruolo e le dichiarazioni ufficiali.

Silvia Salis rompe il silenzio e annuncia azioni legali contro chi sta diffondendo, sui social e non solo, la notizia secondo cui avrebbe portato altri sindaci in piazza per ascoltare Mohammad Hannoun. Una ricostruzione che l’esponente genovese definisce “falsa”, basata su “fotomontaggi e insinuazioni”, e che a suo dire ha superato “la soglia della tollerabilità”. La presa di posizione arriva dopo giorni di polemiche seguite all’arresto di Hannoun, accusato di finanziamento ad Hamas. Finora Salis aveva scelto di non commentare l’inchiesta, rivendicando il rispetto per il lavoro della magistratura e la necessità di evitare strumentalizzazioni politiche. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Silvia Salis non ci sta: "Mai andata in piazza con i sindaci per ascoltare Hannoun" Leggi anche: Terrorismo: sindaca Salis, 'mai andata a sentire Hannoun, pronta a querelare' Leggi anche: Hamas, Salis annuncia querele: "Mai andata ai comizi di Hannoun" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Confeugo, sindaca Salis: «Investiamo sul futuro, ma con sguardo attento alle tradizioni»; Silvia Salis leader del campo largo? Non farò mai le primarie; Silvia Salis, oggi unica politica nazionale alla cerimonia per i Fratelli Cervi, fucilati il 28 dicembre 1943; Sindaca Salis, 'mai andata a comizi di Hannoun, pronte querele'. Silvia Salis non ci sta: "Mai andata in piazza per ascoltare Hannoun" - A seguito delle accuse per aver partecipato a eventi pubblici del presidente dell'associazione dei palestinesi accusato di finanziare Hamas, la sindaca di Genova risponde a tono e respinge le accuse. ilfoglio.it

Genova, Salis: "Mai andata a comizi di Hannoun, pronte querele per chi diffama" - La sindaca di Genova smentisce le false accuse e minaccia azioni legali contro chi ha diffuso fotomontaggi e notizie false sul suo coinvolgimento ... rainews.it

Sindaca Salis, 'mai andata a comizi di Hannoun, pronte querele' - Avevo scelto il silenzio sulle indagini che hanno portato all'arresto di Mohammad Hannoun, con l'accusa di finanziamento ad Hamas, perché le inchieste non si commentano e si lascia lavorare la magistr ... ansa.it

"Ci sono alcune dichiarazioni che a livello ligure e su base nazionale mi hanno profondamente colpito. La prima è della sindaca di Genova, Silvia Salis. In una delle sue risposte ai dieci quesiti posti da Primocanale (lasciatemi dire che non è così comune il ge - facebook.com facebook

Silvia Salis, oggi unica politica nazionale alla cerimonia per i Fratelli Cervi, fucilati il 28 dicembre 1943 #silviasalis x.com

